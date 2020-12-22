Borsada endekslerin değişimi
22.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.8670,66BIST SINAİ2.2042,16BIST GIDA, İÇECEK1.974-0,20BIST TEKSTIL, DERİ8331,38BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.867
|0,66
|BIST SINAİ
|2.204
|2,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.974
|-0,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|833
|1,38
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.051
|-2,97
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.676
|2,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.810
|2,96
|BIST METAL ANA
|4.077
|5,30
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.074
|1,18
|BIST MADENCİLİK
|1.291
|-0,07
|BIST HİZMETLER
|1.151
|0,37
|BIST ELEKTRİK
|85
|0,88
|BIST ULAŞTIRMA
|1.647
|2,83
|BIST TURİZM
|277
|1,32
|BIST TİCARET
|3.515
|-1,32
|BIST İLETİŞİM
|401
|0,95
|BIST SPOR
|974
|3,27
|BIST İNŞAAT
|1.427
|1,39
|BIST MALİ
|1.508
|1,81
|BIST BANKA
|1.502
|1,89
|BIST SİGORTA
|5.816
|0,61
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|938
|2,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.237
|2,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|651
|1,19
|BIST TEKNOLOJİ
|1.890
|0,71
|BIST BİLİŞİM
|741
|2,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.179
|-0,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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