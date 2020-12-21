Borsada endekslerin değişimi
21.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:58
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.835-1,43BIST SINAİ2.157-1,74BIST GIDA, İÇECEK1.978-1,39BIST TEKSTIL, DERİ822-0,87BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.835
|-1,43
|BIST SINAİ
|2.157
|-1,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.978
|-1,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|822
|-0,87
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.114
|-4,88
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.640
|-2,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.758
|-0,10
|BIST METAL ANA
|3.872
|-3,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.038
|-0,71
|BIST MADENCİLİK
|1.292
|0,95
|BIST HİZMETLER
|1.147
|-1,18
|BIST ELEKTRİK
|84
|0,53
|BIST ULAŞTIRMA
|1.602
|-5,04
|BIST TURİZM
|274
|-1,91
|BIST TİCARET
|3.562
|0,69
|BIST İLETİŞİM
|398
|-2,86
|BIST SPOR
|943
|-0,29
|BIST İNŞAAT
|1.407
|-0,84
|BIST MALİ
|1.481
|-1,87
|BIST BANKA
|1.474
|-1,80
|BIST SİGORTA
|5.781
|-0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|916
|-2,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.213
|-1,98
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|643
|-2,20
|BIST TEKNOLOJİ
|1.876
|1,42
|BIST BİLİŞİM
|721
|2,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.185
|-1,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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