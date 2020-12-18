Borsada endekslerin değişimi
18.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.905-0,53BIST SINAİ2.196-0,01BIST GIDA, İÇECEK2.0060,15BIST TEKSTIL, DERİ829-0,12BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.905
|-0,53
|BIST SINAİ
|2.196
|-0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.006
|0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|829
|-0,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.223
|-3,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.674
|0,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.760
|2,80
|BIST METAL ANA
|4.001
|-1,59
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.059
|1,11
|BIST MADENCİLİK
|1.280
|-1,40
|BIST HİZMETLER
|1.160
|0,98
|BIST ELEKTRİK
|84
|1,39
|BIST ULAŞTIRMA
|1.687
|-0,32
|BIST TURİZM
|279
|-0,06
|BIST TİCARET
|3.537
|1,61
|BIST İLETİŞİM
|409
|1,22
|BIST SPOR
|946
|0,25
|BIST İNŞAAT
|1.419
|-0,58
|BIST MALİ
|1.509
|1,00
|BIST BANKA
|1.501
|1,16
|BIST SİGORTA
|5.827
|-1,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|940
|0,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.238
|0,84
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|658
|1,57
|BIST TEKNOLOJİ
|1.850
|0,18
|BIST BİLİŞİM
|706
|0,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.204
|1,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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