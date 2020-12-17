Borsada endekslerin değişimi
17.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.932-0,74BIST SINAİ2.196-0,06BIST GIDA, İÇECEK2.0030,33BIST TEKSTIL, DERİ8300,83BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.932
|-0,74
|BIST SINAİ
|2.196
|-0,06
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.003
|0,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|830
|0,83
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.309
|0,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.664
|-0,47
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.712
|0,10
|BIST METAL ANA
|4.066
|-0,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.025
|-0,43
|BIST MADENCİLİK
|1.298
|1,48
|BIST HİZMETLER
|1.149
|1,22
|BIST ELEKTRİK
|82
|-0,61
|BIST ULAŞTIRMA
|1.692
|3,80
|BIST TURİZM
|279
|1,99
|BIST TİCARET
|3.481
|1,27
|BIST İLETİŞİM
|404
|0,41
|BIST SPOR
|944
|-1,22
|BIST İNŞAAT
|1.427
|2,03
|BIST MALİ
|1.494
|0,58
|BIST BANKA
|1.484
|0,44
|BIST SİGORTA
|5.897
|2,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|938
|-0,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.227
|0,27
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|647
|2,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.847
|0,16
|BIST BİLİŞİM
|702
|0,71
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.187
|1,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500