Borsada endekslerin değişimi
16.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9690,29BIST SINAİ2.197-0,51BIST GIDA, İÇECEK1.9960,38BIST TEKSTIL, DERİ823-0,73BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.969
|0,29
|BIST SINAİ
|2.197
|-0,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.996
|0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|823
|-0,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.295
|0,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.671
|-0,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.710
|-1,21
|BIST METAL ANA
|4.071
|0,00
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.038
|-1,61
|BIST MADENCİLİK
|1.279
|0,25
|BIST HİZMETLER
|1.135
|-0,26
|BIST ELEKTRİK
|83
|-0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|1.630
|1,62
|BIST TURİZM
|274
|-2,13
|BIST TİCARET
|3.437
|-1,49
|BIST İLETİŞİM
|403
|1,72
|BIST SPOR
|955
|-1,33
|BIST İNŞAAT
|1.399
|-0,98
|BIST MALİ
|1.486
|-0,13
|BIST BANKA
|1.478
|-0,34
|BIST SİGORTA
|5.765
|-0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|939
|0,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.224
|-0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|634
|0,00
|BIST TEKNOLOJİ
|1.844
|0,04
|BIST BİLİŞİM
|697
|-0,72
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.173
|-0,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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