Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

16.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:45
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9690,29BIST SINAİ2.197-0,51BIST GIDA, İÇECEK1.9960,38BIST TEKSTIL, DERİ823-0,73BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.9690,29
BIST SINAİ2.197-0,51
BIST GIDA, İÇECEK1.9960,38
BIST TEKSTIL, DERİ823-0,73
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.2950,02
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.671-0,55
BIST TAŞ, TOPRAK1.710-1,21
BIST METAL ANA4.0710,00
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.038-1,61
BIST MADENCİLİK1.2790,25
BIST HİZMETLER1.135-0,26
BIST ELEKTRİK83-0,91
BIST ULAŞTIRMA1.6301,62
BIST TURİZM274-2,13
BIST TİCARET3.437-1,49
BIST İLETİŞİM4031,72
BIST SPOR955-1,33
BIST İNŞAAT1.399-0,98
BIST MALİ1.486-0,13
BIST BANKA1.478-0,34
BIST SİGORTA5.765-0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9390,86
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.224-0,06
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6340,00
BIST TEKNOLOJİ1.8440,04
BIST BİLİŞİM697-0,72
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.173-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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