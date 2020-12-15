Borsada endekslerin değişimi
15.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.954-1,75BIST SINAİ2.2090,37BIST GIDA, İÇECEK1.989-0,14BIST TEKSTIL, DERİ829-0,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.954
|-1,75
|BIST SINAİ
|2.209
|0,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.989
|-0,14
|BIST TEKSTIL, DERİ
|829
|-0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.294
|3,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.681
|0,93
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.731
|0,31
|BIST METAL ANA
|4.071
|-0,83
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.088
|0,85
|BIST MADENCİLİK
|1.276
|1,44
|BIST HİZMETLER
|1.138
|0,12
|BIST ELEKTRİK
|84
|-0,23
|BIST ULAŞTIRMA
|1.604
|0,17
|BIST TURİZM
|280
|-1,25
|BIST TİCARET
|3.489
|0,45
|BIST İLETİŞİM
|396
|-0,35
|BIST SPOR
|968
|0,54
|BIST İNŞAAT
|1.413
|-0,67
|BIST MALİ
|1.488
|0,05
|BIST BANKA
|1.483
|0,47
|BIST SİGORTA
|5.784
|0,69
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|931
|0,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.225
|-0,89
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|634
|1,21
|BIST TEKNOLOJİ
|1.843
|-0,33
|BIST BİLİŞİM
|702
|-0,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.175
|-1,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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