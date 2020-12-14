Borsada endekslerin değişimi
14.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.042-1,24BIST SINAİ2.2010,70BIST GIDA, İÇECEK1.992-0,49BIST TEKSTIL, DERİ8340,14BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.042
|-1,24
|BIST SINAİ
|2.201
|0,70
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.992
|-0,49
|BIST TEKSTIL, DERİ
|834
|0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.222
|2,97
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.665
|1,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.726
|0,33
|BIST METAL ANA
|4.105
|-0,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.062
|1,03
|BIST MADENCİLİK
|1.258
|1,07
|BIST HİZMETLER
|1.137
|0,98
|BIST ELEKTRİK
|84
|2,09
|BIST ULAŞTIRMA
|1.602
|0,99
|BIST TURİZM
|283
|0,07
|BIST TİCARET
|3.474
|0,63
|BIST İLETİŞİM
|397
|1,68
|BIST SPOR
|963
|-2,02
|BIST İNŞAAT
|1.422
|0,79
|BIST MALİ
|1.487
|1,04
|BIST BANKA
|1.476
|1,10
|BIST SİGORTA
|5.745
|1,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|927
|0,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.236
|0,91
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|627
|1,03
|BIST TEKNOLOJİ
|1.849
|2,38
|BIST BİLİŞİM
|703
|3,21
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.190
|-1,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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