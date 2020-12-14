Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

14.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:46
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.042-1,24BIST SINAİ2.2010,70BIST GIDA, İÇECEK1.992-0,49BIST TEKSTIL, DERİ8340,14BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.042-1,24
BIST SINAİ2.2010,70
BIST GIDA, İÇECEK1.992-0,49
BIST TEKSTIL, DERİ8340,14
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.2222,97
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.6651,96
BIST TAŞ, TOPRAK1.7260,33
BIST METAL ANA4.105-0,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.0621,03
BIST MADENCİLİK1.2581,07
BIST HİZMETLER1.1370,98
BIST ELEKTRİK842,09
BIST ULAŞTIRMA1.6020,99
BIST TURİZM2830,07
BIST TİCARET3.4740,63
BIST İLETİŞİM3971,68
BIST SPOR963-2,02
BIST İNŞAAT1.4220,79
BIST MALİ1.4871,04
BIST BANKA1.4761,10
BIST SİGORTA5.7451,77
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9270,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2360,91
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6271,03
BIST TEKNOLOJİ1.8492,38
BIST BİLİŞİM7033,21
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.190-1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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