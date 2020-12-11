Borsada endekslerin değişimi
11.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1060,91BIST SINAİ2.1852,09BIST GIDA, İÇECEK2.0010,51BIST TEKSTIL, DERİ833-0,12BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.106
|0,91
|BIST SINAİ
|2.185
|2,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.001
|0,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|833
|-0,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.158
|-1,45
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.633
|2,18
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.720
|2,00
|BIST METAL ANA
|4.119
|5,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.031
|1,00
|BIST MADENCİLİK
|1.245
|-0,46
|BIST HİZMETLER
|1.126
|0,51
|BIST ELEKTRİK
|82
|-0,44
|BIST ULAŞTIRMA
|1.586
|0,93
|BIST TURİZM
|283
|0,12
|BIST TİCARET
|3.452
|0,92
|BIST İLETİŞİM
|391
|0,42
|BIST SPOR
|983
|-0,98
|BIST İNŞAAT
|1.411
|0,07
|BIST MALİ
|1.472
|0,94
|BIST BANKA
|1.460
|0,79
|BIST SİGORTA
|5.645
|0,69
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|925
|0,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.225
|1,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|1.806
|0,11
|BIST BİLİŞİM
|681
|1,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.204
|-0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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