Borsada endekslerin değişimi
09.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:56
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.012-1,36BIST SINAİ2.1290,14BIST GIDA, İÇECEK1.9830,00BIST TEKSTIL, DERİ8211,34BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.012
|-1,36
|BIST SINAİ
|2.129
|0,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.983
|0,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|821
|1,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.175
|2,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.582
|-0,59
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.690
|-1,06
|BIST METAL ANA
|3.919
|0,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.969
|0,76
|BIST MADENCİLİK
|1.256
|0,75
|BIST HİZMETLER
|1.123
|-0,14
|BIST ELEKTRİK
|82
|-0,47
|BIST ULAŞTIRMA
|1.582
|0,59
|BIST TURİZM
|282
|-1,36
|BIST TİCARET
|3.428
|-0,15
|BIST İLETİŞİM
|393
|-0,44
|BIST SPOR
|962
|-1,01
|BIST İNŞAAT
|1.409
|0,35
|BIST MALİ
|1.448
|1,72
|BIST BANKA
|1.434
|2,55
|BIST SİGORTA
|5.597
|0,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|925
|0,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.201
|1,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|0,11
|BIST TEKNOLOJİ
|1.805
|0,78
|BIST BİLİŞİM
|662
|-0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.198
|-1,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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