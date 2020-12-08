Borsada endekslerin değişimi
08.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.081-0,54BIST SINAİ2.1261,33BIST GIDA, İÇECEK1.9830,73BIST TEKSTIL, DERİ8110,15BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.081
|-0,54
|BIST SINAİ
|2.126
|1,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.983
|0,73
|BIST TEKSTIL, DERİ
|811
|0,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.125
|1,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.592
|-1,60
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.709
|-0,26
|BIST METAL ANA
|3.912
|6,93
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.946
|-0,17
|BIST MADENCİLİK
|1.247
|0,10
|BIST HİZMETLER
|1.124
|-0,39
|BIST ELEKTRİK
|82
|0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|1.573
|-0,40
|BIST TURİZM
|286
|-1,31
|BIST TİCARET
|3.433
|-1,24
|BIST İLETİŞİM
|394
|1,15
|BIST SPOR
|972
|-1,53
|BIST İNŞAAT
|1.404
|0,19
|BIST MALİ
|1.424
|0,87
|BIST BANKA
|1.398
|0,29
|BIST SİGORTA
|5.584
|-0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|924
|0,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.185
|1,60
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|619
|0,92
|BIST TEKNOLOJİ
|1.791
|-0,30
|BIST BİLİŞİM
|663
|-0,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.211
|0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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