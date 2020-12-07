Borsada endekslerin değişimi
07.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.109-1,47BIST SINAİ2.0981,37BIST GIDA, İÇECEK1.969-1,58BIST TEKSTIL, DERİ8091,30BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.109
|-1,47
|BIST SINAİ
|2.098
|1,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.969
|-1,58
|BIST TEKSTIL, DERİ
|809
|1,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.097
|-2,57
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.617
|2,86
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.713
|-0,33
|BIST METAL ANA
|3.659
|3,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.951
|0,40
|BIST MADENCİLİK
|1.246
|0,96
|BIST HİZMETLER
|1.129
|-0,44
|BIST ELEKTRİK
|82
|0,55
|BIST ULAŞTIRMA
|1.579
|0,14
|BIST TURİZM
|289
|2,17
|BIST TİCARET
|3.476
|-0,28
|BIST İLETİŞİM
|390
|-1,75
|BIST SPOR
|987
|-0,44
|BIST İNŞAAT
|1.402
|0,55
|BIST MALİ
|1.411
|-1,09
|BIST BANKA
|1.394
|-2,54
|BIST SİGORTA
|5.596
|-1,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|918
|0,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.167
|0,53
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|613
|-1,54
|BIST TEKNOLOJİ
|1.796
|-0,76
|BIST BİLİŞİM
|666
|-1,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.210
|0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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