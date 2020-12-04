Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

04.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:11
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.185-0,88BIST SINAİ2.0690,73BIST GIDA, İÇECEK2.000-0,12BIST TEKSTIL, DERİ7990,54BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.185-0,88
BIST SINAİ2.0690,73
BIST GIDA, İÇECEK2.000-0,12
BIST TEKSTIL, DERİ7990,54
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.152-1,18
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.5722,88
BIST TAŞ, TOPRAK1.719-0,52
BIST METAL ANA3.531-0,66
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.9391,34
BIST MADENCİLİK1.234-0,32
BIST HİZMETLER1.134-0,49
BIST ELEKTRİK820,64
BIST ULAŞTIRMA1.577-0,41
BIST TURİZM2830,74
BIST TİCARET3.486-0,96
BIST İLETİŞİM3970,02
BIST SPOR992-1,87
BIST İNŞAAT1.394-1,11
BIST MALİ1.427-0,30
BIST BANKA1.431-1,25
BIST SİGORTA5.6610,88
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9160,26
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1600,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.623-0,50
BIST TEKNOLOJİ1.810-0,55
BIST BİLİŞİM674-0,33
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.205-2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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