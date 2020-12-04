Borsada endekslerin değişimi
04.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:11
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.185-0,88BIST SINAİ2.0690,73BIST GIDA, İÇECEK2.000-0,12BIST TEKSTIL, DERİ7990,54BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.185
|-0,88
|BIST SINAİ
|2.069
|0,73
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.000
|-0,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|799
|0,54
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.152
|-1,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.572
|2,88
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.719
|-0,52
|BIST METAL ANA
|3.531
|-0,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.939
|1,34
|BIST MADENCİLİK
|1.234
|-0,32
|BIST HİZMETLER
|1.134
|-0,49
|BIST ELEKTRİK
|82
|0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|1.577
|-0,41
|BIST TURİZM
|283
|0,74
|BIST TİCARET
|3.486
|-0,96
|BIST İLETİŞİM
|397
|0,02
|BIST SPOR
|992
|-1,87
|BIST İNŞAAT
|1.394
|-1,11
|BIST MALİ
|1.427
|-0,30
|BIST BANKA
|1.431
|-1,25
|BIST SİGORTA
|5.661
|0,88
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|916
|0,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.160
|0,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|623
|-0,50
|BIST TEKNOLOJİ
|1.810
|-0,55
|BIST BİLİŞİM
|674
|-0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.205
|-2,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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