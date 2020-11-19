Borsada endekslerin değişimi
19.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9360,64BIST SINAİ1.9660,54BIST GIDA, İÇECEK1.940-0,41BIST TEKSTIL, DERİ7623,03BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.936
|0,64
|BIST SINAİ
|1.966
|0,54
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.940
|-0,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|762
|3,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.991
|0,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.468
|2,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.565
|1,07
|BIST METAL ANA
|3.440
|-2,21
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.769
|1,20
|BIST MADENCİLİK
|1.188
|0,39
|BIST HİZMETLER
|1.108
|0,31
|BIST ELEKTRİK
|78
|0,61
|BIST ULAŞTIRMA
|1.454
|0,03
|BIST TURİZM
|256
|-0,91
|BIST TİCARET
|3.401
|-0,63
|BIST İLETİŞİM
|405
|1,56
|BIST SPOR
|950
|2,74
|BIST İNŞAAT
|1.403
|0,39
|BIST MALİ
|1.432
|2,69
|BIST BANKA
|1.499
|4,01
|BIST SİGORTA
|5.479
|0,61
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|919
|2,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.133
|2,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|585
|-0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.825
|0,49
|BIST BİLİŞİM
|654
|0,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.163
|-0,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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