Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

18.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:51
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.904-0,53BIST SINAİ1.9552,43BIST GIDA, İÇECEK1.948-0,18BIST TEKSTIL, DERİ7400,44BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.904-0,53
BIST SINAİ1.9552,43
BIST GIDA, İÇECEK1.948-0,18
BIST TEKSTIL, DERİ7400,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.9791,59
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.4261,84
BIST TAŞ, TOPRAK1.5481,41
BIST METAL ANA3.5187,75
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.7360,36
BIST MADENCİLİK1.1830,12
BIST HİZMETLER1.1040,98
BIST ELEKTRİK770,60
BIST ULAŞTIRMA1.4532,50
BIST TURİZM258-0,27
BIST TİCARET3.4220,54
BIST İLETİŞİM3991,48
BIST SPOR9250,05
BIST İNŞAAT1.3981,32
BIST MALİ1.3943,48
BIST BANKA1.4425,05
BIST SİGORTA5.4451,70
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9011,23
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1102,41
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.5861,77
BIST TEKNOLOJİ1.8172,49
BIST BİLİŞİM6521,97
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.1650,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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