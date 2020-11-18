Borsada endekslerin değişimi
18.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.904-0,53BIST SINAİ1.9552,43BIST GIDA, İÇECEK1.948-0,18BIST TEKSTIL, DERİ7400,44BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.904
|-0,53
|BIST SINAİ
|1.955
|2,43
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.948
|-0,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|740
|0,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.979
|1,59
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.426
|1,84
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.548
|1,41
|BIST METAL ANA
|3.518
|7,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.736
|0,36
|BIST MADENCİLİK
|1.183
|0,12
|BIST HİZMETLER
|1.104
|0,98
|BIST ELEKTRİK
|77
|0,60
|BIST ULAŞTIRMA
|1.453
|2,50
|BIST TURİZM
|258
|-0,27
|BIST TİCARET
|3.422
|0,54
|BIST İLETİŞİM
|399
|1,48
|BIST SPOR
|925
|0,05
|BIST İNŞAAT
|1.398
|1,32
|BIST MALİ
|1.394
|3,48
|BIST BANKA
|1.442
|5,05
|BIST SİGORTA
|5.445
|1,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|901
|1,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.110
|2,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|586
|1,77
|BIST TEKNOLOJİ
|1.817
|2,49
|BIST BİLİŞİM
|652
|1,97
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.165
|0,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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