Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

17.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:46
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9300,16BIST SINAİ1.909-1,63BIST GIDA, İÇECEK1.9510,74BIST TEKSTIL, DERİ737-2,73BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.9300,16
BIST SINAİ1.909-1,63
BIST GIDA, İÇECEK1.9510,74
BIST TEKSTIL, DERİ737-2,73
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.948-1,21
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.401-2,30
BIST TAŞ, TOPRAK1.527-2,58
BIST METAL ANA3.265-1,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.726-2,48
BIST MADENCİLİK1.182-1,03
BIST HİZMETLER1.094-1,20
BIST ELEKTRİK77-2,20
BIST ULAŞTIRMA1.418-3,58
BIST TURİZM259-5,72
BIST TİCARET3.4041,10
BIST İLETİŞİM393-2,90
BIST SPOR924-2,39
BIST İNŞAAT1.380-2,26
BIST MALİ1.348-4,07
BIST BANKA1.372-5,31
BIST SİGORTA5.354-1,41
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG890-3,97
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.084-3,56
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.576-1,50
BIST TEKNOLOJİ1.772-2,55
BIST BİLİŞİM639-2,18
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.153-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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