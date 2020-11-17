Borsada endekslerin değişimi
17.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9300,16BIST SINAİ1.909-1,63BIST GIDA, İÇECEK1.9510,74BIST TEKSTIL, DERİ737-2,73BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.930
|0,16
|BIST SINAİ
|1.909
|-1,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.951
|0,74
|BIST TEKSTIL, DERİ
|737
|-2,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.948
|-1,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.401
|-2,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.527
|-2,58
|BIST METAL ANA
|3.265
|-1,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.726
|-2,48
|BIST MADENCİLİK
|1.182
|-1,03
|BIST HİZMETLER
|1.094
|-1,20
|BIST ELEKTRİK
|77
|-2,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.418
|-3,58
|BIST TURİZM
|259
|-5,72
|BIST TİCARET
|3.404
|1,10
|BIST İLETİŞİM
|393
|-2,90
|BIST SPOR
|924
|-2,39
|BIST İNŞAAT
|1.380
|-2,26
|BIST MALİ
|1.348
|-4,07
|BIST BANKA
|1.372
|-5,31
|BIST SİGORTA
|5.354
|-1,41
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|890
|-3,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.084
|-3,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|576
|-1,50
|BIST TEKNOLOJİ
|1.772
|-2,55
|BIST BİLİŞİM
|639
|-2,18
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.153
|-4,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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