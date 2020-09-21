Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.098 2,08
BIST SINAİ 1.615 -2,16
BIST GIDA, İÇECEK 1.647 -1,70
BIST TEKSTIL, DERİ 646 -0,82
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
21.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.098
|2,08
|BIST SINAİ
|1.615
|-2,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.647
|-1,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|646
|-0,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.229
|-3,70
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.251
|-1,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.243
|-1,53
|BIST METAL ANA
|2.751
|-2,55
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.175
|-2,46
|BIST MADENCİLİK
|1.197
|-4,47
|BIST HİZMETLER
|1.015
|-1,16
|BIST ELEKTRİK
|63
|-1,70
|BIST ULAŞTIRMA
|1.257
|-2,69
|BIST TURİZM
|212
|-0,97
|BIST TİCARET
|3.227
|-1,76
|BIST İLETİŞİM
|367
|0,73
|BIST SPOR
|1.059
|8,04
|BIST İNŞAAT
|1.307
|-4,12
|BIST MALİ
|1.113
|-2,48
|BIST BANKA
|1.068
|-2,74
|BIST SİGORTA
|5.046
|-1,99
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|873
|-3,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|932
|-2,40
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|495
|-2,06
|BIST TEKNOLOJİ
|1.643
|-1,86
|BIST BİLİŞİM
|603
|-1,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|961
|-1,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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