Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.942 2,05
BIST SINAİ 1.635 0,16
BIST GIDA, İÇECEK 1.656 -0,90
BIST TEKSTIL, DERİ 649 2,27
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
16.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.942
|2,05
|BIST SINAİ
|1.635
|0,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.656
|-0,90
|BIST TEKSTIL, DERİ
|649
|2,27
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.296
|3,82
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.267
|0,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.263
|1,58
|BIST METAL ANA
|2.739
|-0,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.223
|-0,04
|BIST MADENCİLİK
|1.246
|0,60
|BIST HİZMETLER
|1.015
|-0,53
|BIST ELEKTRİK
|64
|-0,45
|BIST ULAŞTIRMA
|1.284
|-0,84
|BIST TURİZM
|212
|3,28
|BIST TİCARET
|3.265
|-0,69
|BIST İLETİŞİM
|360
|-0,49
|BIST SPOR
|958
|-0,03
|BIST İNŞAAT
|1.297
|0,00
|BIST MALİ
|1.141
|0,00
|BIST BANKA
|1.100
|-0,37
|BIST SİGORTA
|5.052
|0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|905
|0,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|956
|0,38
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|504
|-0,08
|BIST TEKNOLOJİ
|1.669
|0,38
|BIST BİLİŞİM
|600
|1,30
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|980
|0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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