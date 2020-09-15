Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.863 0,55
BIST SINAİ 1.632 1,04
BIST GIDA, İÇECEK 1.671 1,34
BIST TEKSTIL, DERİ 634 -0,09
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
15.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.863
|0,55
|BIST SINAİ
|1.632
|1,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.671
|1,34
|BIST TEKSTIL, DERİ
|634
|-0,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.248
|0,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.267
|0,95
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.243
|0,64
|BIST METAL ANA
|2.744
|0,07
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.224
|2,43
|BIST MADENCİLİK
|1.238
|1,14
|BIST HİZMETLER
|1.021
|-0,08
|BIST ELEKTRİK
|64
|-0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|1.295
|-0,78
|BIST TURİZM
|205
|2,20
|BIST TİCARET
|3.288
|0,33
|BIST İLETİŞİM
|361
|0,67
|BIST SPOR
|958
|-9,68
|BIST İNŞAAT
|1.297
|1,43
|BIST MALİ
|1.141
|0,05
|BIST BANKA
|1.104
|-0,09
|BIST SİGORTA
|5.048
|-0,61
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|901
|-1,65
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|952
|0,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|504
|-0,13
|BIST TEKNOLOJİ
|1.663
|0,08
|BIST BİLİŞİM
|593
|0,66
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|979
|-0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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