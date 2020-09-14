Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.842 0,33
BIST SINAİ 1.616 1,00
BIST GIDA, İÇECEK 1.649 1,94
BIST TEKSTIL, DERİ 635 1,03
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsada endekslerin değişimi
14.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:47

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.842 0,33
BIST SINAİ 1.616 1,00
BIST GIDA, İÇECEK 1.649 1,94
BIST TEKSTIL, DERİ 635 1,03
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.243 0,52
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.255 0,87
BIST TAŞ, TOPRAK 1.236 1,85
BIST METAL ANA 2.742 0,89
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.171 0,38
BIST MADENCİLİK 1.224 0,74
BIST HİZMETLER 1.021 0,46
BIST ELEKTRİK 64 0,93
BIST ULAŞTIRMA 1.305 -0,29
BIST TURİZM 201 1,44
BIST TİCARET 3.277 1,36
BIST İLETİŞİM 359 -0,52
BIST SPOR 1.061 -2,17
BIST İNŞAAT 1.279 0,42
BIST MALİ 1.140 0,08
BIST BANKA 1.105 -0,44
BIST SİGORTA 5.079 0,54
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 916 0,59
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 948 0,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 505 1,40
BIST TEKNOLOJİ 1.662 0,60
BIST BİLİŞİM 589 0,59
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 985 2,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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