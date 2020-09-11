Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.830 0,06
BIST SINAİ 1.600 0,33
BIST GIDA, İÇECEK 1.617 0,81
BIST TEKSTIL, DERİ 628 -0,89
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
11.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.830
|0,06
|BIST SINAİ
|1.600
|0,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.617
|0,81
|BIST TEKSTIL, DERİ
|628
|-0,89
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.237
|-0,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.244
|-0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.213
|0,10
|BIST METAL ANA
|2.718
|1,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.163
|0,22
|BIST MADENCİLİK
|1.215
|-0,37
|BIST HİZMETLER
|1.017
|0,69
|BIST ELEKTRİK
|63
|1,75
|BIST ULAŞTIRMA
|1.309
|2,36
|BIST TURİZM
|198
|2,27
|BIST TİCARET
|3.233
|1,84
|BIST İLETİŞİM
|361
|-0,65
|BIST SPOR
|1.084
|-9,94
|BIST İNŞAAT
|1.274
|-0,25
|BIST MALİ
|1.139
|0,04
|BIST BANKA
|1.110
|-0,46
|BIST SİGORTA
|5.051
|-0,78
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|910
|-0,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|946
|0,60
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|498
|0,56
|BIST TEKNOLOJİ
|1.652
|-0,05
|BIST BİLİŞİM
|585
|0,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|961
|1,83
Kaynak: AA
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