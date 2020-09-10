Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.827 3,15
BIST SINAİ 1.594 -0,05
BIST GIDA, İÇECEK 1.604 0,65
BIST TEKSTIL, DERİ 634 -0,40
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
10.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.827
|3,15
|BIST SINAİ
|1.594
|-0,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.604
|0,65
|BIST TEKSTIL, DERİ
|634
|-0,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.243
|0,89
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.245
|-1,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.212
|0,04
|BIST METAL ANA
|2.686
|-0,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.158
|1,28
|BIST MADENCİLİK
|1.220
|-1,54
|BIST HİZMETLER
|1.010
|-0,95
|BIST ELEKTRİK
|62
|-3,29
|BIST ULAŞTIRMA
|1.278
|-0,61
|BIST TURİZM
|193
|1,17
|BIST TİCARET
|3.174
|-0,45
|BIST İLETİŞİM
|363
|-0,08
|BIST SPOR
|1.204
|-9,93
|BIST İNŞAAT
|1.277
|-0,29
|BIST MALİ
|1.139
|0,58
|BIST BANKA
|1.115
|1,10
|BIST SİGORTA
|5.091
|-0,68
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|914
|-0,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|941
|0,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|495
|-0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|1.653
|0,38
|BIST BİLİŞİM
|583
|-0,15
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|944
|-1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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