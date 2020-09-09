Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.711 -0,97
BIST SINAİ 1.595 1,69
BIST GIDA, İÇECEK 1.594 0,26
BIST TEKSTIL, DERİ 637 1,49
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
09.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.711
|-0,97
|BIST SINAİ
|1.595
|1,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.594
|0,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|637
|1,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.232
|2,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.259
|3,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.211
|2,18
|BIST METAL ANA
|2.687
|1,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.131
|0,09
|BIST MADENCİLİK
|1.239
|2,38
|BIST HİZMETLER
|1.019
|1,24
|BIST ELEKTRİK
|64
|5,47
|BIST ULAŞTIRMA
|1.286
|0,63
|BIST TURİZM
|191
|-1,52
|BIST TİCARET
|3.189
|0,93
|BIST İLETİŞİM
|364
|-0,25
|BIST SPOR
|1.337
|9,94
|BIST İNŞAAT
|1.281
|0,46
|BIST MALİ
|1.132
|0,16
|BIST BANKA
|1.103
|0,01
|BIST SİGORTA
|5.126
|-0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|914
|-0,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|937
|0,60
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|496
|-0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|1.646
|-0,78
|BIST BİLİŞİM
|584
|-1,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|960
|0,41
Kaynak: AA
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