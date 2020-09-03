Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.732 -0,30
BIST SINAİ 1.538 -0,46
BIST GIDA, İÇECEK 1.580 0,12
BIST TEKSTIL, DERİ 606 1,02
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
03.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.732
|-0,30
|BIST SINAİ
|1.538
|-0,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.580
|0,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|606
|1,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.151
|-1,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.207
|-0,44
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.155
|-1,42
|BIST METAL ANA
|2.609
|-0,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.029
|-0,99
|BIST MADENCİLİK
|1.205
|0,57
|BIST HİZMETLER
|986
|-0,78
|BIST ELEKTRİK
|61
|-2,76
|BIST ULAŞTIRMA
|1.232
|-1,48
|BIST TURİZM
|188
|1,39
|BIST TİCARET
|3.141
|-0,96
|BIST İLETİŞİM
|364
|-0,58
|BIST SPOR
|991
|5,56
|BIST İNŞAAT
|1.232
|-0,18
|BIST MALİ
|1.117
|-1,03
|BIST BANKA
|1.100
|-1,30
|BIST SİGORTA
|5.090
|-1,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|930
|-0,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|916
|-0,77
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|479
|-0,80
|BIST TEKNOLOJİ
|1.642
|0,93
|BIST BİLİŞİM
|557
|-0,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|895
|-1,49
Kaynak: AA