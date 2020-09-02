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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.743 -0,17
BIST SINAİ 1.545 -0,35
BIST GIDA, İÇECEK 1.578 -0,52
BIST TEKSTIL, DERİ 600 1,39
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsada endekslerin değişimi
02.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:41

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.743 -0,17
BIST SINAİ 1.545 -0,35
BIST GIDA, İÇECEK 1.578 -0,52
BIST TEKSTIL, DERİ 600 1,39
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.168 1,74
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.212 -0,78
BIST TAŞ, TOPRAK 1.171 0,93
BIST METAL ANA 2.622 -0,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.049 -0,06
BIST MADENCİLİK 1.198 -1,80
BIST HİZMETLER 993 0,64
BIST ELEKTRİK 62 0,78
BIST ULAŞTIRMA 1.250 -1,19
BIST TURİZM 186 -0,32
BIST TİCARET 3.172 0,23
BIST İLETİŞİM 366 1,76
BIST SPOR 939 9,93
BIST İNŞAAT 1.234 -0,57
BIST MALİ 1.128 0,03
BIST BANKA 1.115 -0,16
BIST SİGORTA 5.149 0,95
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 936 -0,89
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 923 0,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 483 0,14
BIST TEKNOLOJİ 1.627 -0,47
BIST BİLİŞİM 562 1,30
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 908 0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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