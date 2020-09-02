Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.743 -0,17
BIST SINAİ 1.545 -0,35
BIST GIDA, İÇECEK 1.578 -0,52
BIST TEKSTIL, DERİ 600 1,39
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
02.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.743
|-0,17
|BIST SINAİ
|1.545
|-0,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.578
|-0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|600
|1,39
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.168
|1,74
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.212
|-0,78
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.171
|0,93
|BIST METAL ANA
|2.622
|-0,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.049
|-0,06
|BIST MADENCİLİK
|1.198
|-1,80
|BIST HİZMETLER
|993
|0,64
|BIST ELEKTRİK
|62
|0,78
|BIST ULAŞTIRMA
|1.250
|-1,19
|BIST TURİZM
|186
|-0,32
|BIST TİCARET
|3.172
|0,23
|BIST İLETİŞİM
|366
|1,76
|BIST SPOR
|939
|9,93
|BIST İNŞAAT
|1.234
|-0,57
|BIST MALİ
|1.128
|0,03
|BIST BANKA
|1.115
|-0,16
|BIST SİGORTA
|5.149
|0,95
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|936
|-0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|923
|0,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|483
|0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.627
|-0,47
|BIST BİLİŞİM
|562
|1,30
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|908
|0,51
Kaynak: AA