Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.750 -1,34
BIST SINAİ 1.551 -0,13
BIST GIDA, İÇECEK 1.587 0,45
BIST TEKSTIL, DERİ 592 -0,04
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
01.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.750
|-1,34
|BIST SINAİ
|1.551
|-0,13
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.587
|0,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|592
|-0,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.148
|0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.222
|0,73
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.161
|1,17
|BIST METAL ANA
|2.634
|-1,70
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.051
|-0,72
|BIST MADENCİLİK
|1.220
|0,61
|BIST HİZMETLER
|987
|0,46
|BIST ELEKTRİK
|62
|1,03
|BIST ULAŞTIRMA
|1.265
|1,05
|BIST TURİZM
|186
|2,14
|BIST TİCARET
|3.165
|-0,34
|BIST İLETİŞİM
|360
|0,00
|BIST SPOR
|854
|5,50
|BIST İNŞAAT
|1.241
|1,76
|BIST MALİ
|1.128
|1,21
|BIST BANKA
|1.117
|1,86
|BIST SİGORTA
|5.101
|-0,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|944
|2,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|922
|0,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|482
|0,50
|BIST TEKNOLOJİ
|1.634
|2,50
|BIST BİLİŞİM
|554
|0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|904
|-0,49
Kaynak: AA