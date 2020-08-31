Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.801 3,08
BIST SINAİ 1.553 -1,06
BIST GIDA, İÇECEK 1.580 0,98
BIST TEKSTIL, DERİ 592 -1,07
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
31.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:35
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.801
|3,08
|BIST SINAİ
|1.553
|-1,06
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.580
|0,98
|BIST TEKSTIL, DERİ
|592
|-1,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.142
|-0,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.213
|-1,89
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.147
|-1,97
|BIST METAL ANA
|2.679
|-0,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.066
|-1,31
|BIST MADENCİLİK
|1.212
|-1,70
|BIST HİZMETLER
|983
|-1,62
|BIST ELEKTRİK
|61
|-0,42
|BIST ULAŞTIRMA
|1.252
|-3,56
|BIST TURİZM
|182
|-0,74
|BIST TİCARET
|3.175
|-1,67
|BIST İLETİŞİM
|360
|-1,30
|BIST SPOR
|809
|0,58
|BIST İNŞAAT
|1.219
|-1,21
|BIST MALİ
|1.115
|-2,02
|BIST BANKA
|1.096
|-2,24
|BIST SİGORTA
|5.141
|-0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|923
|-1,74
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|914
|-1,89
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|480
|-2,19
|BIST TEKNOLOJİ
|1.594
|-1,46
|BIST BİLİŞİM
|553
|1,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|908
|-1,47
Kaynak: AA