Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.687 1,40
BIST SINAİ 1.569 0,20
BIST GIDA, İÇECEK 1.564 0,56
BIST TEKSTIL, DERİ 599 -0,81
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
28.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.687
|1,40
|BIST SINAİ
|1.569
|0,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.564
|0,56
|BIST TEKSTIL, DERİ
|599
|-0,81
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.142
|-0,74
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.236
|-0,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.170
|-0,78
|BIST METAL ANA
|2.697
|1,69
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.093
|0,30
|BIST MADENCİLİK
|1.233
|-1,60
|BIST HİZMETLER
|999
|-0,95
|BIST ELEKTRİK
|62
|0,56
|BIST ULAŞTIRMA
|1.298
|-0,94
|BIST TURİZM
|184
|-0,03
|BIST TİCARET
|3.229
|-1,42
|BIST İLETİŞİM
|365
|-0,76
|BIST SPOR
|805
|0,78
|BIST İNŞAAT
|1.234
|-0,76
|BIST MALİ
|1.138
|-0,86
|BIST BANKA
|1.121
|-0,91
|BIST SİGORTA
|5.175
|-0,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|940
|-1,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|931
|-0,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|491
|-1,44
|BIST TEKNOLOJİ
|1.618
|-0,49
|BIST BİLİŞİM
|543
|0,69
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|922
|0,32
Kaynak: AA