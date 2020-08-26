Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.595 -0,56
BIST SINAİ 1.544 0,23
BIST GIDA, İÇECEK 1.543 0,05
BIST TEKSTIL, DERİ 599 1,68
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
26.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:17
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.595
|-0,56
|BIST SINAİ
|1.544
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.543
|0,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|599
|1,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.121
|0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.224
|-0,71
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.166
|1,82
|BIST METAL ANA
|2.611
|0,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.062
|0,02
|BIST MADENCİLİK
|1.215
|0,59
|BIST HİZMETLER
|1.002
|1,00
|BIST ELEKTRİK
|59
|-0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|1.303
|-0,89
|BIST TURİZM
|179
|1,49
|BIST TİCARET
|3.285
|2,11
|BIST İLETİŞİM
|364
|-0,30
|BIST SPOR
|755
|5,02
|BIST İNŞAAT
|1.249
|0,90
|BIST MALİ
|1.135
|0,97
|BIST BANKA
|1.116
|1,47
|BIST SİGORTA
|5.142
|1,76
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|945
|1,62
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|934
|0,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|492
|0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|1.621
|0,61
|BIST BİLİŞİM
|532
|1,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|921
|-0,70
Kaynak: AA