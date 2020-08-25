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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.615 1,02
BIST SINAİ 1.540 -0,98
BIST GIDA, İÇECEK 1.543 -0,10
BIST TEKSTIL, DERİ 589 -1,06
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsada endekslerin değişimi
25.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:41

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.615 1,02
BIST SINAİ 1.540 -0,98
BIST GIDA, İÇECEK 1.543 -0,10
BIST TEKSTIL, DERİ 589 -1,06
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.113 0,63
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.232 -0,35
BIST TAŞ, TOPRAK 1.145 -2,15
BIST METAL ANA 2.591 -1,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.061 -0,94
BIST MADENCİLİK 1.208 -2,86
BIST HİZMETLER 992 -0,71
BIST ELEKTRİK 59 -2,18
BIST ULAŞTIRMA 1.314 0,68
BIST TURİZM 176 -4,09
BIST TİCARET 3.217 -0,08
BIST İLETİŞİM 365 -1,50
BIST SPOR 719 -2,63
BIST İNŞAAT 1.238 -0,88
BIST MALİ 1.124 -2,22
BIST BANKA 1.099 -2,52
BIST SİGORTA 5.053 -1,44
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 930 -2,58
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 930 -2,10
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 490 -1,76
BIST TEKNOLOJİ 1.612 -1,20
BIST BİLİŞİM 525 -0,55
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 927 -2,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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