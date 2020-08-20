Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.385 -3,96
BIST SINAİ 1.583 1,40
BIST GIDA, İÇECEK 1.535 -0,11
BIST TEKSTIL, DERİ 586 1,14
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
20.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.385
|-3,96
|BIST SINAİ
|1.583
|1,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.535
|-0,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|586
|1,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.077
|-0,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.293
|3,48
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.197
|0,26
|BIST METAL ANA
|2.630
|1,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.109
|0,37
|BIST MADENCİLİK
|1.301
|0,03
|BIST HİZMETLER
|1.011
|-0,24
|BIST ELEKTRİK
|66
|3,23
|BIST ULAŞTIRMA
|1.316
|-0,35
|BIST TURİZM
|179
|-1,32
|BIST TİCARET
|3.199
|-1,59
|BIST İLETİŞİM
|385
|0,60
|BIST SPOR
|662
|4,98
|BIST İNŞAAT
|1.253
|0,09
|BIST MALİ
|1.156
|-0,53
|BIST BANKA
|1.148
|-1,05
|BIST SİGORTA
|5.114
|0,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|921
|0,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|939
|-0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|507
|-0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|1.664
|-0,47
|BIST BİLİŞİM
|529
|1,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|935
|-2,89
Kaynak: AA