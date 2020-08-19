Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.524 -0,25
BIST SINAİ 1.562 2,72
BIST GIDA, İÇECEK 1.537 0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 579 1,00
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
19.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.524
|-0,25
|BIST SINAİ
|1.562
|2,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.537
|0,64
|BIST TEKSTIL, DERİ
|579
|1,00
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.081
|0,86
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.249
|4,90
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.194
|2,02
|BIST METAL ANA
|2.586
|2,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.101
|1,93
|BIST MADENCİLİK
|1.300
|4,62
|BIST HİZMETLER
|1.013
|3,18
|BIST ELEKTRİK
|64
|6,29
|BIST ULAŞTIRMA
|1.320
|1,53
|BIST TURİZM
|181
|0,07
|BIST TİCARET
|3.251
|3,93
|BIST İLETİŞİM
|383
|2,78
|BIST SPOR
|630
|1,95
|BIST İNŞAAT
|1.252
|1,64
|BIST MALİ
|1.162
|2,44
|BIST BANKA
|1.160
|2,20
|BIST SİGORTA
|5.079
|0,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|919
|2,54
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|940
|2,87
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|509
|2,49
|BIST TEKNOLOJİ
|1.672
|1,07
|BIST BİLİŞİM
|524
|1,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|963
|0,35
Kaynak: AA