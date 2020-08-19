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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.524 -0,25
BIST SINAİ 1.562 2,72
BIST GIDA, İÇECEK 1.537 0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 579 1,00
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsada endekslerin değişimi
19.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:39

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.524 -0,25
BIST SINAİ 1.562 2,72
BIST GIDA, İÇECEK 1.537 0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 579 1,00
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.081 0,86
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.249 4,90
BIST TAŞ, TOPRAK 1.194 2,02
BIST METAL ANA 2.586 2,13
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.101 1,93
BIST MADENCİLİK 1.300 4,62
BIST HİZMETLER 1.013 3,18
BIST ELEKTRİK 64 6,29
BIST ULAŞTIRMA 1.320 1,53
BIST TURİZM 181 0,07
BIST TİCARET 3.251 3,93
BIST İLETİŞİM 383 2,78
BIST SPOR 630 1,95
BIST İNŞAAT 1.252 1,64
BIST MALİ 1.162 2,44
BIST BANKA 1.160 2,20
BIST SİGORTA 5.079 0,62
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 919 2,54
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 940 2,87
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 509 2,49
BIST TEKNOLOJİ 1.672 1,07
BIST BİLİŞİM 524 1,08
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 963 0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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