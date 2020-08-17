Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.381 4,49
BIST SINAİ 1.514 0,41
BIST GIDA, İÇECEK 1.534 -0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 575 1,70
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
17.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.381
|4,49
|BIST SINAİ
|1.514
|0,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.534
|-0,64
|BIST TEKSTIL, DERİ
|575
|1,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.065
|0,17
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.190
|1,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.157
|-0,95
|BIST METAL ANA
|2.514
|0,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.043
|-0,70
|BIST MADENCİLİK
|1.243
|2,29
|BIST HİZMETLER
|978
|-0,69
|BIST ELEKTRİK
|59
|-1,60
|BIST ULAŞTIRMA
|1.295
|-1,10
|BIST TURİZM
|178
|-0,84
|BIST TİCARET
|3.143
|-0,48
|BIST İLETİŞİM
|369
|-0,44
|BIST SPOR
|599
|-3,01
|BIST İNŞAAT
|1.207
|-0,30
|BIST MALİ
|1.120
|0,60
|BIST BANKA
|1.117
|1,33
|BIST SİGORTA
|4.884
|-1,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|888
|0,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|903
|0,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|495
|0,24
|BIST TEKNOLOJİ
|1.660
|2,32
|BIST BİLİŞİM
|514
|0,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|951
|1,48
Kaynak: AA