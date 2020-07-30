Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.296 2,71
BIST SINAİ 1.560 -0,21
BIST GIDA, İÇECEK 1.601 -0,12
BIST TEKSTIL, DERİ 621 2,49
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
30.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.296
|2,71
|BIST SINAİ
|1.560
|-0,21
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.601
|-0,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|621
|2,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.163
|0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.210
|0,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.208
|-0,76
|BIST METAL ANA
|2.432
|-1,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.191
|0,67
|BIST MADENCİLİK
|1.345
|-2,15
|BIST HİZMETLER
|1.019
|-0,59
|BIST ELEKTRİK
|61
|-0,62
|BIST ULAŞTIRMA
|1.279
|-1,28
|BIST TURİZM
|201
|2,26
|BIST TİCARET
|3.374
|-0,24
|BIST İLETİŞİM
|375
|-1,36
|BIST SPOR
|593
|-0,04
|BIST İNŞAAT
|1.233
|0,36
|BIST MALİ
|1.181
|-0,59
|BIST BANKA
|1.152
|-0,95
|BIST SİGORTA
|5.280
|-1,56
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|964
|4,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|957
|-0,91
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|556
|1,44
|BIST TEKNOLOJİ
|1.679
|0,20
|BIST BİLİŞİM
|547
|0,74
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.037
|3,38
Kaynak: AA