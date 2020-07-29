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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.209 4,06
BIST SINAİ 1.563 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 1.603 -1,15
BIST TEKSTIL, DERİ 606 -0,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsada endekslerin değişimi
29.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.209 4,06
BIST SINAİ 1.563 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 1.603 -1,15
BIST TEKSTIL, DERİ 606 -0,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.157 0,18
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.204 -1,23
BIST TAŞ, TOPRAK 1.217 -0,33
BIST METAL ANA 2.469 -1,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.177 1,19
BIST MADENCİLİK 1.375 0,77
BIST HİZMETLER 1.025 -1,15
BIST ELEKTRİK 61 -0,32
BIST ULAŞTIRMA 1.295 -2,16
BIST TURİZM 196 0,39
BIST TİCARET 3.382 -1,57
BIST İLETİŞİM 380 -1,44
BIST SPOR 593 1,17
BIST İNŞAAT 1.229 2,50
BIST MALİ 1.188 -1,69
BIST BANKA 1.163 -2,82
BIST SİGORTA 5.364 0,99
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 927 1,43
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 966 -1,31
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 548 -0,09
BIST TEKNOLOJİ 1.676 -1,90
BIST BİLİŞİM 543 1,20
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.003 6,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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