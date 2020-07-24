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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 305.552 3,44
BIST SINAİ 160.643 0,65
BIST GIDA, İÇECEK 165.565 0,07
BIST TEKSTIL, DERİ 61.

Borsada endekslerin değişimi
24.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 305.552 3,44
BIST SINAİ 160.643 0,65
BIST GIDA, İÇECEK 165.565 0,07
BIST TEKSTIL, DERİ 61.537 -0,65
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 117.261 2,14
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 126.435 1,03
BIST TAŞ, TOPRAK 128.130 0,35
BIST METAL ANA 255.825 0,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 214.763 1,30
BIST MADENCİLİK 138.097 0,41
BIST HİZMETLER 107.012 0,11
BIST ELEKTRİK 6.376 -1,19
BIST ULAŞTIRMA 138.638 -0,41
BIST TURİZM 20.320 -0,04
BIST TİCARET 348.792 0,95
BIST İLETİŞİM 40.700 -0,56
BIST SPOR 59.313 -0,69
BIST İNŞAAT 123.246 -0,39
BIST MALİ 126.493 -0,05
BIST BANKA 126.814 -0,36
BIST SİGORTA 522.188 0,36
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.632 0,14
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.991 0,20
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.743 -0,06
BIST TEKNOLOJİ 168.434 -0,21
BIST BİLİŞİM 55.861 -0,29
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 91.033 1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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