Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 305.552 3,44
BIST SINAİ 160.643 0,65
BIST GIDA, İÇECEK 165.565 0,07
BIST TEKSTIL, DERİ 61.
24.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|305.552
|3,44
|BIST SINAİ
|160.643
|0,65
|BIST GIDA, İÇECEK
|165.565
|0,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.537
|-0,65
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|117.261
|2,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|126.435
|1,03
|BIST TAŞ, TOPRAK
|128.130
|0,35
|BIST METAL ANA
|255.825
|0,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|214.763
|1,30
|BIST MADENCİLİK
|138.097
|0,41
|BIST HİZMETLER
|107.012
|0,11
|BIST ELEKTRİK
|6.376
|-1,19
|BIST ULAŞTIRMA
|138.638
|-0,41
|BIST TURİZM
|20.320
|-0,04
|BIST TİCARET
|348.792
|0,95
|BIST İLETİŞİM
|40.700
|-0,56
|BIST SPOR
|59.313
|-0,69
|BIST İNŞAAT
|123.246
|-0,39
|BIST MALİ
|126.493
|-0,05
|BIST BANKA
|126.814
|-0,36
|BIST SİGORTA
|522.188
|0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.632
|0,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.991
|0,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.743
|-0,06
|BIST TEKNOLOJİ
|168.434
|-0,21
|BIST BİLİŞİM
|55.861
|-0,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|91.033
|1,38
Kaynak: AA