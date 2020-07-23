Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 295.399 1,56
BIST SINAİ 159.613 0,59
BIST GIDA, İÇECEK 165.449 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 61.
23.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|295.399
|1,56
|BIST SINAİ
|159.613
|0,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|165.449
|-0,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.942
|0,87
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|114.801
|1,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|125.147
|1,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|127.683
|0,34
|BIST METAL ANA
|255.389
|0,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|212.007
|0,74
|BIST MADENCİLİK
|137.535
|0,15
|BIST HİZMETLER
|106.894
|1,26
|BIST ELEKTRİK
|6.453
|1,08
|BIST ULAŞTIRMA
|139.216
|1,12
|BIST TURİZM
|20.327
|0,48
|BIST TİCARET
|345.525
|2,10
|BIST İLETİŞİM
|40.929
|0,06
|BIST SPOR
|59.726
|0,62
|BIST İNŞAAT
|123.725
|1,83
|BIST MALİ
|126.559
|0,42
|BIST BANKA
|127.270
|0,09
|BIST SİGORTA
|520.337
|0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.500
|3,94
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.790
|1,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.775
|-0,78
|BIST TEKNOLOJİ
|168.786
|2,87
|BIST BİLİŞİM
|56.021
|0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|89.791
|1,76
Kaynak: AA