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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 291.198 -0,87
BIST SINAİ 158.537 -1,16
BIST GIDA, İÇECEK 164.302 -0,29
BIST TEKSTIL, DERİ 61.

Borsada endekslerin değişimi
21.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:47

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 291.198 -0,87
BIST SINAİ 158.537 -1,16
BIST GIDA, İÇECEK 164.302 -0,29
BIST TEKSTIL, DERİ 61.143 -1,39
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 113.887 -1,67
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.128 -1,21
BIST TAŞ, TOPRAK 128.673 0,49
BIST METAL ANA 254.886 -1,38
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 209.455 -2,01
BIST MADENCİLİK 135.360 -1,54
BIST HİZMETLER 106.062 -0,69
BIST ELEKTRİK 6.416 -2,06
BIST ULAŞTIRMA 137.962 -1,38
BIST TURİZM 20.479 2,37
BIST TİCARET 339.167 -0,30
BIST İLETİŞİM 41.420 0,60
BIST SPOR 55.306 -1,73
BIST İNŞAAT 122.490 -4,71
BIST MALİ 125.974 -0,82
BIST BANKA 126.950 -0,13
BIST SİGORTA 520.672 -1,51
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.557 -0,29
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.386 -1,23
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.176 -2,20
BIST TEKNOLOJİ 158.796 -1,83
BIST BİLİŞİM 55.056 -0,69
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 87.662 0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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