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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 287.486 3,98
BIST SINAİ 159.582 0,58
BIST GIDA, İÇECEK 162.743 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 61.

Borsada endekslerin değişimi
17.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:00

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 287.486 3,98
BIST SINAİ 159.582 0,58
BIST GIDA, İÇECEK 162.743 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 61.742 0,56
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 114.675 2,25
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.163 0,81
BIST TAŞ, TOPRAK 126.777 0,78
BIST METAL ANA 259.206 -1,74
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 213.857 1,21
BIST MADENCİLİK 137.900 5,25
BIST HİZMETLER 106.284 -0,07
BIST ELEKTRİK 6.624 -0,91
BIST ULAŞTIRMA 140.798 -0,15
BIST TURİZM 19.554 1,49
BIST TİCARET 337.179 -0,13
BIST İLETİŞİM 41.199 0,68
BIST SPOR 59.103 -2,04
BIST İNŞAAT 121.203 -0,50
BIST MALİ 126.317 -0,04
BIST BANKA 127.225 -0,70
BIST SİGORTA 518.899 2,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.930 1,78
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.705 0,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.560 0,75
BIST TEKNOLOJİ 159.465 -0,23
BIST BİLİŞİM 55.014 2,96
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 87.296 0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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