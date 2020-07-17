Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 287.486 3,98
BIST SINAİ 159.582 0,58
BIST GIDA, İÇECEK 162.743 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 61.
17.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|287.486
|3,98
|BIST SINAİ
|159.582
|0,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|162.743
|0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.742
|0,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|114.675
|2,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.163
|0,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|126.777
|0,78
|BIST METAL ANA
|259.206
|-1,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|213.857
|1,21
|BIST MADENCİLİK
|137.900
|5,25
|BIST HİZMETLER
|106.284
|-0,07
|BIST ELEKTRİK
|6.624
|-0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|140.798
|-0,15
|BIST TURİZM
|19.554
|1,49
|BIST TİCARET
|337.179
|-0,13
|BIST İLETİŞİM
|41.199
|0,68
|BIST SPOR
|59.103
|-2,04
|BIST İNŞAAT
|121.203
|-0,50
|BIST MALİ
|126.317
|-0,04
|BIST BANKA
|127.225
|-0,70
|BIST SİGORTA
|518.899
|2,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|86.930
|1,78
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.705
|0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.560
|0,75
|BIST TEKNOLOJİ
|159.465
|-0,23
|BIST BİLİŞİM
|55.014
|2,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|87.296
|0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA