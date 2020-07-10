Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 266.293 2,51
BIST SINAİ 151.919 -1,00
BIST GIDA, İÇECEK 158.346 -1,89
BIST TEKSTIL, DERİ 58.
10.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|266.293
|2,51
|BIST SINAİ
|151.919
|-1,00
|BIST GIDA, İÇECEK
|158.346
|-1,89
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.066
|-0,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|102.992
|-0,86
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.307
|-1,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|118.865
|-2,50
|BIST METAL ANA
|253.245
|-0,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|197.128
|-0,02
|BIST MADENCİLİK
|127.534
|-1,03
|BIST HİZMETLER
|103.606
|-0,07
|BIST ELEKTRİK
|6.412
|1,17
|BIST ULAŞTIRMA
|139.084
|1,58
|BIST TURİZM
|17.796
|-0,31
|BIST TİCARET
|324.621
|-1,00
|BIST İLETİŞİM
|40.639
|1,68
|BIST SPOR
|68.953
|-5,80
|BIST İNŞAAT
|114.677
|-1,31
|BIST MALİ
|121.839
|-1,30
|BIST BANKA
|124.982
|-0,89
|BIST SİGORTA
|478.141
|-1,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.015
|-2,96
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.675
|-1,78
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|52.284
|-1,27
|BIST TEKNOLOJİ
|153.354
|-0,61
|BIST BİLİŞİM
|51.379
|-1,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|82.135
|-3,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA