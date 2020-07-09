Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 259.770 -0,20
BIST SINAİ 153.458 -2,37
BIST GIDA, İÇECEK 161.400 -2,50
BIST TEKSTIL, DERİ 58.
09.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|259.770
|-0,20
|BIST SINAİ
|153.458
|-2,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|161.400
|-2,50
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.565
|-4,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|103.886
|-3,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.525
|-2,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|121.912
|-3,58
|BIST METAL ANA
|254.972
|-1,59
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|197.175
|-1,77
|BIST MADENCİLİK
|128.862
|-4,11
|BIST HİZMETLER
|103.682
|-2,85
|BIST ELEKTRİK
|6.338
|-5,09
|BIST ULAŞTIRMA
|136.922
|1,70
|BIST TURİZM
|17.852
|-4,64
|BIST TİCARET
|327.897
|-2,40
|BIST İLETİŞİM
|39.969
|-3,87
|BIST SPOR
|73.200
|-3,62
|BIST İNŞAAT
|116.204
|-5,41
|BIST MALİ
|123.447
|-2,91
|BIST BANKA
|126.103
|-2,74
|BIST SİGORTA
|485.554
|-2,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.520
|-5,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|99.440
|-2,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|52.959
|-4,90
|BIST TEKNOLOJİ
|154.296
|-1,98
|BIST BİLİŞİM
|52.202
|-2,94
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|85.377
|-4,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA