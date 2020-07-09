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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 259.770 -0,20
BIST SINAİ 153.458 -2,37
BIST GIDA, İÇECEK 161.400 -2,50
BIST TEKSTIL, DERİ 58.

Borsada endekslerin değişimi
09.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:41

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 259.770 -0,20
BIST SINAİ 153.458 -2,37
BIST GIDA, İÇECEK 161.400 -2,50
BIST TEKSTIL, DERİ 58.565 -4,64
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 103.886 -3,87
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.525 -2,11
BIST TAŞ, TOPRAK 121.912 -3,58
BIST METAL ANA 254.972 -1,59
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 197.175 -1,77
BIST MADENCİLİK 128.862 -4,11
BIST HİZMETLER 103.682 -2,85
BIST ELEKTRİK 6.338 -5,09
BIST ULAŞTIRMA 136.922 1,70
BIST TURİZM 17.852 -4,64
BIST TİCARET 327.897 -2,40
BIST İLETİŞİM 39.969 -3,87
BIST SPOR 73.200 -3,62
BIST İNŞAAT 116.204 -5,41
BIST MALİ 123.447 -2,91
BIST BANKA 126.103 -2,74
BIST SİGORTA 485.554 -2,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.520 -5,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 99.440 -2,49
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 52.959 -4,90
BIST TEKNOLOJİ 154.296 -1,98
BIST BİLİŞİM 52.202 -2,94
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 85.377 -4,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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