Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 260.294 -0,24
BIST SINAİ 157.176 -0,04
BIST GIDA, İÇECEK 165.533 0,60
BIST TEKSTIL, DERİ 61.
08.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|260.294
|-0,24
|BIST SINAİ
|157.176
|-0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|165.533
|0,60
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.417
|-1,11
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|108.069
|-1,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.129
|-0,80
|BIST TAŞ, TOPRAK
|126.441
|-2,27
|BIST METAL ANA
|259.104
|1,62
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|200.737
|-0,30
|BIST MADENCİLİK
|134.388
|0,97
|BIST HİZMETLER
|106.725
|-0,96
|BIST ELEKTRİK
|6.678
|-1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|134.628
|-2,79
|BIST TURİZM
|18.720
|-1,59
|BIST TİCARET
|335.947
|-1,53
|BIST İLETİŞİM
|41.578
|0,09
|BIST SPOR
|75.945
|-1,98
|BIST İNŞAAT
|122.855
|0,98
|BIST MALİ
|127.153
|-0,70
|BIST BANKA
|129.657
|-1,38
|BIST SİGORTA
|497.656
|0,85
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.261
|-1,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.983
|0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|55.686
|-0,69
|BIST TEKNOLOJİ
|157.408
|-0,04
|BIST BİLİŞİM
|53.783
|1,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|89.245
|-1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA