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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 260.932 -0,59
BIST SINAİ 157.247 0,86
BIST GIDA, İÇECEK 164.544 1,65
BIST TEKSTIL, DERİ 62.

Borsada endekslerin değişimi
07.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:54

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 260.932 -0,59
BIST SINAİ 157.247 0,86
BIST GIDA, İÇECEK 164.544 1,65
BIST TEKSTIL, DERİ 62.109 -0,31
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.650 -2,00
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.116 1,66
BIST TAŞ, TOPRAK 129.384 5,73
BIST METAL ANA 254.970 -1,19
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 201.331 0,04
BIST MADENCİLİK 133.092 0,04
BIST HİZMETLER 107.755 0,89
BIST ELEKTRİK 6.761 3,04
BIST ULAŞTIRMA 138.491 -2,03
BIST TURİZM 19.023 2,80
BIST TİCARET 341.156 1,10
BIST İLETİŞİM 41.542 0,74
BIST SPOR 77.478 0,50
BIST İNŞAAT 121.657 1,36
BIST MALİ 128.055 0,19
BIST BANKA 131.476 -0,90
BIST SİGORTA 493.463 0,02
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.401 -1,46
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.963 1,04
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.073 2,48
BIST TEKNOLOJİ 157.474 0,06
BIST BİLİŞİM 52.870 -0,45
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 90.524 0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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