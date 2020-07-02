Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 259.705 2,70
BIST SINAİ 153.584 2,30
BIST GIDA, İÇECEK 157.241 1,71
BIST TEKSTIL, DERİ 59.
02.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|259.705
|2,70
|BIST SINAİ
|153.584
|2,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|157.241
|1,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|59.993
|1,88
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|108.418
|3,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.198
|1,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|113.997
|3,63
|BIST METAL ANA
|257.718
|3,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|198.426
|2,23
|BIST MADENCİLİK
|131.279
|0,35
|BIST HİZMETLER
|104.259
|1,01
|BIST ELEKTRİK
|6.127
|0,65
|BIST ULAŞTIRMA
|144.631
|-0,12
|BIST TURİZM
|17.408
|4,89
|BIST TİCARET
|321.218
|1,15
|BIST İLETİŞİM
|41.252
|1,38
|BIST SPOR
|74.069
|1,47
|BIST İNŞAAT
|120.618
|0,27
|BIST MALİ
|125.886
|1,41
|BIST BANKA
|131.760
|0,75
|BIST SİGORTA
|476.601
|2,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.841
|2,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|99.463
|1,87
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|52.236
|2,44
|BIST TEKNOLOJİ
|156.061
|1,13
|BIST BİLİŞİM
|50.621
|3,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|86.375
|2,94
Kaynak: AA