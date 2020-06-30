Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 255.207 1,23
BIST SINAİ 150.439 1,15
BIST GIDA, İÇECEK 154.516 0,50
BIST TEKSTIL, DERİ 59.
30.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|255.207
|1,23
|BIST SINAİ
|150.439
|1,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|154.516
|0,50
|BIST TEKSTIL, DERİ
|59.433
|1,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|105.880
|2,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.488
|0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|104.905
|2,17
|BIST METAL ANA
|251.112
|1,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.699
|2,12
|BIST MADENCİLİK
|130.502
|1,32
|BIST HİZMETLER
|104.717
|0,57
|BIST ELEKTRİK
|5.963
|3,15
|BIST ULAŞTIRMA
|147.573
|0,92
|BIST TURİZM
|16.443
|0,96
|BIST TİCARET
|324.251
|0,58
|BIST İLETİŞİM
|41.557
|-0,12
|BIST SPOR
|72.705
|-2,32
|BIST İNŞAAT
|117.319
|-0,05
|BIST MALİ
|125.406
|0,49
|BIST BANKA
|133.474
|-0,59
|BIST SİGORTA
|462.810
|-0,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.636
|0,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.294
|1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|50.118
|3,94
|BIST TEKNOLOJİ
|153.607
|1,34
|BIST BİLİŞİM
|49.303
|1,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|82.009
|2,00
Kaynak: AA