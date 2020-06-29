Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 252.101 3,79
BIST SINAİ 148.726 1,18
BIST GIDA, İÇECEK 153.749 0,74
BIST TEKSTIL, DERİ 58.
29.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|252.101
|3,79
|BIST SINAİ
|148.726
|1,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|153.749
|0,74
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.634
|0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|103.513
|2,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.357
|0,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|102.675
|1,77
|BIST METAL ANA
|247.335
|1,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|190.661
|1,14
|BIST MADENCİLİK
|128.805
|2,01
|BIST HİZMETLER
|104.120
|-0,64
|BIST ELEKTRİK
|5.781
|0,77
|BIST ULAŞTIRMA
|146.227
|-0,17
|BIST TURİZM
|16.287
|2,87
|BIST TİCARET
|322.384
|-1,66
|BIST İLETİŞİM
|41.609
|-0,34
|BIST SPOR
|74.436
|-0,62
|BIST İNŞAAT
|117.382
|1,02
|BIST MALİ
|124.795
|2,41
|BIST BANKA
|134.261
|3,68
|BIST SİGORTA
|463.407
|0,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.111
|-0,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.230
|1,23
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|48.216
|1,30
|BIST TEKNOLOJİ
|151.575
|1,20
|BIST BİLİŞİM
|48.619
|-0,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|80.400
|2,47
Kaynak: AA