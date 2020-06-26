Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 242.895 3,42
BIST SINAİ 146.986 0,81
BIST GIDA, İÇECEK 152.624 1,52
BIST TEKSTIL, DERİ 58.
26.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:49
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|242.895
|3,42
|BIST SINAİ
|146.986
|0,81
|BIST GIDA, İÇECEK
|152.624
|1,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.286
|-0,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.628
|0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.227
|0,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|100.888
|1,29
|BIST METAL ANA
|244.232
|0,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|188.507
|1,61
|BIST MADENCİLİK
|126.273
|-0,74
|BIST HİZMETLER
|104.785
|0,33
|BIST ELEKTRİK
|5.737
|3,09
|BIST ULAŞTIRMA
|146.480
|0,38
|BIST TURİZM
|15.832
|0,31
|BIST TİCARET
|327.832
|-0,13
|BIST İLETİŞİM
|41.749
|0,29
|BIST SPOR
|74.897
|0,33
|BIST İNŞAAT
|116.195
|0,55
|BIST MALİ
|121.861
|0,45
|BIST BANKA
|129.500
|0,22
|BIST SİGORTA
|460.534
|-0,28
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.310
|2,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.051
|0,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.598
|0,28
|BIST TEKNOLOJİ
|149.774
|0,32
|BIST BİLİŞİM
|48.838
|0,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|78.459
|1,84
Kaynak: AA