Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 237.410 -2,85
BIST SINAİ 146.516 -0,19
BIST GIDA, İÇECEK 150.663 -0,77
BIST TEKSTIL, DERİ 58.
24.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|237.410
|-2,85
|BIST SINAİ
|146.516
|-0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|150.663
|-0,77
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.285
|0,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|99.589
|-1,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.894
|-0,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|100.912
|-0,93
|BIST METAL ANA
|242.073
|0,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|185.924
|0,23
|BIST MADENCİLİK
|129.163
|-0,03
|BIST HİZMETLER
|104.962
|0,66
|BIST ELEKTRİK
|5.415
|-0,02
|BIST ULAŞTIRMA
|146.390
|-1,30
|BIST TURİZM
|15.997
|0,42
|BIST TİCARET
|331.683
|1,90
|BIST İLETİŞİM
|42.039
|0,10
|BIST SPOR
|75.480
|5,42
|BIST İNŞAAT
|113.207
|-2,97
|BIST MALİ
|121.175
|-1,96
|BIST BANKA
|129.297
|-2,62
|BIST SİGORTA
|464.135
|0,44
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.864
|-0,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.838
|-1,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.522
|-0,78
|BIST TEKNOLOJİ
|149.425
|-1,69
|BIST BİLİŞİM
|48.280
|-0,89
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.779
|-1,07
Kaynak: AA