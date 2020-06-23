Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 244.383 -0,64
BIST SINAİ 146.791 0,24
BIST GIDA, İÇECEK 151.831 -0,59
BIST TEKSTIL, DERİ 58.
23.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|244.383
|-0,64
|BIST SINAİ
|146.791
|0,24
|BIST GIDA, İÇECEK
|151.831
|-0,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.266
|1,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.955
|2,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.219
|-0,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|101.857
|0,64
|BIST METAL ANA
|241.531
|0,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|185.503
|1,50
|BIST MADENCİLİK
|129.205
|-0,31
|BIST HİZMETLER
|104.271
|0,44
|BIST ELEKTRİK
|5.416
|1,69
|BIST ULAŞTIRMA
|148.311
|-0,24
|BIST TURİZM
|15.930
|2,86
|BIST TİCARET
|325.508
|0,48
|BIST İLETİŞİM
|41.996
|1,98
|BIST SPOR
|71.599
|-5,61
|BIST İNŞAAT
|116.669
|-2,91
|BIST MALİ
|123.600
|-0,29
|BIST BANKA
|132.777
|-0,96
|BIST SİGORTA
|462.114
|0,68
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.310
|0,82
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.420
|0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.897
|0,10
|BIST TEKNOLOJİ
|151.993
|-0,02
|BIST BİLİŞİM
|48.715
|0,89
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|77.612
|-0,95
Kaynak: AA