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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 245.967 3,72
BIST SINAİ 146.439 1,75
BIST GIDA, İÇECEK 152.730 0,01
BIST TEKSTIL, DERİ 57.

Borsada endekslerin değişimi
22.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:35

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 245.967 3,72
BIST SINAİ 146.439 1,75
BIST GIDA, İÇECEK 152.730 0,01
BIST TEKSTIL, DERİ 57.291 2,35
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 98.729 2,19
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.604 1,85
BIST TAŞ, TOPRAK 101.213 3,97
BIST METAL ANA 241.235 1,33
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 182.756 1,85
BIST MADENCİLİK 129.607 3,04
BIST HİZMETLER 103.812 0,60
BIST ELEKTRİK 5.326 0,15
BIST ULAŞTIRMA 148.664 0,43
BIST TURİZM 15.487 1,40
BIST TİCARET 323.961 1,81
BIST İLETİŞİM 41.182 -2,72
BIST SPOR 75.852 0,10
BIST İNŞAAT 120.166 8,31
BIST MALİ 123.963 2,03
BIST BANKA 134.065 2,74
BIST SİGORTA 459.007 0,52
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.621 1,53
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.020 1,22
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.847 1,90
BIST TEKNOLOJİ 152.028 -1,17
BIST BİLİŞİM 48.283 -0,90
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 78.357 2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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