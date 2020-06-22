Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 245.967 3,72
BIST SINAİ 146.439 1,75
BIST GIDA, İÇECEK 152.730 0,01
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
22.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:35
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|245.967
|3,72
|BIST SINAİ
|146.439
|1,75
|BIST GIDA, İÇECEK
|152.730
|0,01
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.291
|2,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.729
|2,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.604
|1,85
|BIST TAŞ, TOPRAK
|101.213
|3,97
|BIST METAL ANA
|241.235
|1,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|182.756
|1,85
|BIST MADENCİLİK
|129.607
|3,04
|BIST HİZMETLER
|103.812
|0,60
|BIST ELEKTRİK
|5.326
|0,15
|BIST ULAŞTIRMA
|148.664
|0,43
|BIST TURİZM
|15.487
|1,40
|BIST TİCARET
|323.961
|1,81
|BIST İLETİŞİM
|41.182
|-2,72
|BIST SPOR
|75.852
|0,10
|BIST İNŞAAT
|120.166
|8,31
|BIST MALİ
|123.963
|2,03
|BIST BANKA
|134.065
|2,74
|BIST SİGORTA
|459.007
|0,52
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.621
|1,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.020
|1,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.847
|1,90
|BIST TEKNOLOJİ
|152.028
|-1,17
|BIST BİLİŞİM
|48.283
|-0,90
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|78.357
|2,38
Kaynak: AA