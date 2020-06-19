Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 237.149 -4,19
BIST SINAİ 143.926 -0,04
BIST GIDA, İÇECEK 152.709 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 55.
19.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|237.149
|-4,19
|BIST SINAİ
|143.926
|-0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|152.709
|-0,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|55.973
|-1,71
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|96.617
|-1,92
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.392
|0,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|97.348
|-0,07
|BIST METAL ANA
|238.058
|-0,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|179.440
|0,00
|BIST MADENCİLİK
|125.778
|1,47
|BIST HİZMETLER
|103.189
|0,47
|BIST ELEKTRİK
|5.318
|-0,74
|BIST ULAŞTIRMA
|148.027
|-0,29
|BIST TURİZM
|15.273
|-2,08
|BIST TİCARET
|318.213
|-0,19
|BIST İLETİŞİM
|42.333
|3,11
|BIST SPOR
|75.776
|-2,19
|BIST İNŞAAT
|110.945
|-0,51
|BIST MALİ
|121.498
|1,38
|BIST BANKA
|130.484
|3,22
|BIST SİGORTA
|456.646
|-0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.363
|-1,84
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.865
|0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.954
|-1,79
|BIST TEKNOLOJİ
|153.821
|0,31
|BIST BİLİŞİM
|48.723
|0,18
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.532
|-1,16
Kaynak: AA