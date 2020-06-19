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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 237.149 -4,19
BIST SINAİ 143.926 -0,04
BIST GIDA, İÇECEK 152.709 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 55.

Borsada endekslerin değişimi
19.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:45

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 237.149 -4,19
BIST SINAİ 143.926 -0,04
BIST GIDA, İÇECEK 152.709 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 55.973 -1,71
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 96.617 -1,92
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.392 0,46
BIST TAŞ, TOPRAK 97.348 -0,07
BIST METAL ANA 238.058 -0,76
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.440 0,00
BIST MADENCİLİK 125.778 1,47
BIST HİZMETLER 103.189 0,47
BIST ELEKTRİK 5.318 -0,74
BIST ULAŞTIRMA 148.027 -0,29
BIST TURİZM 15.273 -2,08
BIST TİCARET 318.213 -0,19
BIST İLETİŞİM 42.333 3,11
BIST SPOR 75.776 -2,19
BIST İNŞAAT 110.945 -0,51
BIST MALİ 121.498 1,38
BIST BANKA 130.484 3,22
BIST SİGORTA 456.646 -0,08
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.363 -1,84
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.865 0,02
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.954 -1,79
BIST TEKNOLOJİ 153.821 0,31
BIST BİLİŞİM 48.723 0,18
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.532 -1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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